Am 29. Mai, dem Jahrestag der Eroberung Konstantinopels inszenierte Erdogan die Hagia Sophia zuletzt noch einmal in einem bizarren Schauspiel als Symbol der osmanischen Eroberung und Überlegenheit, ließ sich per Video-Schalte ins Innere des Gebäudes beamen, während außen auf einer Leinwand wilde Reiter und nachgestellte Schlachtzenen gezeigt wurden.