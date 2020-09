Blick in eine Hinrichtungskammer in den USA. Archivbild

Quelle: Eric Risberg/AP/dpa

Der US-Bundesstaat Colorado hat die Todesstrafe abgeschafft. Die Todesstrafe sei in Colorado nie fair eingesetzt worden, erklärte Gouverneur Jared Polis beim Unterzeichnen des Abschaffungsgesetzes. Die drei Todeshäftlinge im Bundesstaat wurden zu lebenslanger Haft begnadigt. Letztmals hatte Colorado im Jahr 1997 ein Todesurteil vollstreckt.



Die Abschaffung der Todesstrafe in Colorado liege im nationalen Trend, erklärte der Direktor des Todesstrafen-Informationszentrums in Washington, Robert Dunham.