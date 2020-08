Harris hat den Amerikanern ein besseres Land in Aussicht stellen, sollte US-Präsident Donald Trump abgewählt werden. "Wir sind an einem Wendepunkt angelangt. Das ständige Chaos macht uns hilflos. Die Inkompetenz macht uns Angst", sagte Harris. "Wir können es besser machen und verdienen so viel mehr." Trumps Mangel an Führungsstärke habe Leben gekostet, so Harris.