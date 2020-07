Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Staatsanwaltschaft in New York Einsicht in Steuererklärungen von US-Präsident Donald Trump erlaubt. Das Urteil wurde am Donnerstag vom Supreme Court gesprochen. Trump habe keine "absolute Immunität", die ihn vor solchen Anträgen in Strafverfahren schütze, urteilten die Richter. Dennoch entschied der Supreme Court, dass der US-Kongress fürs Erste nicht Steuer- und Finanzunterlagen von Trump erhalten dürfe.