US-Präsident Joe Biden stellte sich hinter Pelosi. Er verfolge das gleiche Ziel wie Pelosi - "nämlich dem Geschehen auf den Grund zu gehen und zu verhindern, dass so etwas in Zukunft passiert", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag. "Und er vertraut auf ihre Führung, um genau das zu tun."