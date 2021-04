Es ist eine bemerkenswerte Begegnung mit einem Mann, der sein Leben lang schon Republikaner ist, und doch diesen neuen Präsidenten lobt: "Ich gebe ihm eine 1 plus." Diese Worte, die wir am Wochenende in Saint Michaels, Maryland, eingefangen haben, hallen nach. Im Landkreis Talbot an Chesapeake Bay stand es bei der Wahl im November Spitz auf Knopf: nur 0,5 Prozent betrug am Ende der Vorsprung für Joe Biden.