Beide Politiker, Trump wie Netanjahu, brauchen politische Erfolge: Der US-Präsident konnte zuletzt mit Handelsabkommen punkten. Ein Erfolg in den großen außenpolitischen Konflikten, den Trump etwa in Nordkorea, Afghanistan oder Venezuela anstrebt, steht aber weiter aus.



Der Präsident will sich im November im Amt bestätigen lassen, im Wahlkampf wirbt er mit seiner Israel-Politik. Nicht zuletzt setzt er mit dem Nahost-Plan einen Kontrapunkt zum Amtsenthebungsverfahren gegen ihn im Senat. Sollte Trump allerdings davon ablenken wollen, hat das bislang kaum funktioniert: Am Montag beherrschte - wie derzeit jeden Tag - das Impeachment die Schlagzeilen in den USA.