Selbst wenn die Republikaner in den Bundesstaaten den Wählerwillen ignorieren und am 14. Dezember eigene Wahlleute zur Wahlversammlung entsenden - am Ende laufen alle Fäden im Repräsentantenhaus zusammen. Und dort haben die Demokraten die Mehrheit. Die können und werden Ihren verfassungsmäßigen Rechten nutzen, um eine Wiederwahl Donald Trumps zu verhindern.