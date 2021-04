In unruhigen Zeiten ist US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Besuch in Berlin. In Afghanistan rückt eine Frist für einen US-Truppenabzug immer näher, und die Lage in der Ost-Ukraine verschärft sich nicht zuletzt wegen eines russischen Truppenaufmarsches an der Grenze. Es gibt also viel zu besprechen, wenn Austin Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) trifft - und als erster Minister der Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden Deutschland besucht.