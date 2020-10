Mit Kamala Harris könnte erstmals in der Geschichte der USA eine Schwarze Frau auf den Posten der Vizepräsidentin gewählt werden. Harris hat sich während ihrer Zeit als Generalstaatsanwältin einen Namen als starke Gegnerin in Debatten gemacht. Als demokratische Präsidentschaftsbewerberin hat sie gezeigt, dass sie ihre Gegner herausfordern und in die Ecke treiben kann. Die Senatorin aus Kalifornien soll sich mit ihrem ehemaligen Kontrahenten Pete Buttigieg auf das Rede-Duell vorbereitet haben.