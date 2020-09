Sanders, der sich selbst als "demokratischen Sozialisten" bezeichnet und vor allem bei jungen Wählern gut ankommt, hatte schon die Vorwahl in New Hampshire gewonnen, während sich Buttigieg in Iowa knapp durchsetzte. Allerdings waren die zwei ersten Vorwahlen untypisch für die USA als Ganzes. Iowa und New Hampshire sind ländliche Staaten mit mehr als 90 Prozent weißer Bevölkerung und jeweils weniger Einwohnern als Berlin.