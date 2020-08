In den USA findet die Präsidentschaftswahl immer am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November eines Wahljahres statt. Dementsprechend fällt der Wahltermin in diesem Jahr auf den 3. November. An diesem Tag wird in allen Bundesstaaten gewählt. Neben Trump und Biden stehen vielerorts auch Kandidaten von kleineren Drittparteien auf dem Wahlzettel. Diese erreichen aber in der Regel nicht genug Stimmen, um ernsthafte Konkurrenz für die beiden großen Parteien darzustellen.