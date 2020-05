Besonders bekannt wurde Warren im Februar 2017, als sie während der Anhörung zur Bestätigung von Jeff Sessions als Justizminister einen Brief vorlas, in dem Coretta Scott King, die Ehefrau von Martin Luther King, Sessions Rassismus vorwarf. Der republikanische Fraktionsvorsitzende Mitch McConnell untersagte ihr das Vorlesen des Briefes und warf ihr später vor, dieses Verbot nicht geachtet zu haben. Denn Warren hatte den Brief in einem Video auf ihrer Facebook-Seite weiter vorgelesen. Der Vorwurf McConnells "Nevertheless, she persisted" wurde schnell zum Meme und zu einem prägenden politischen Slogan für Warren.