Bill Weld gilt als liberal und sozial eingestellt und in Bezug auf Finanzen konservativ. So spricht er sich für die Legalisierung von Marihuana und Abtreibungen aus. Dass die Trump-Regierung einzelne Bundesstaaten unterstützte, die diese einschränken, kritisiert er. "Das bringt uns zurück in die Steinzeit," so Weld in einem Interview mit "Now This News". Ein großer Unterschied außerdem: Er würde als Präsident den Klimawandel zu einem wichtigen Thema seiner Regierung machen.