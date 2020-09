Besonders ist außerdem, dass sich US-Wähler bei der Registrierung einer Partei zuordnen - den Demokraten oder Republikanern. Es gibt aber auch die Möglichkeit keine Parteipreferenz anzugeben. Diese Wähler tragen häufig die Bezeichnung "Independent Voters", also unabhängige Wähler, die an keine Partei gebunden sind.



Egal, was sie angegeben, das heißt nicht, dass sie verpflichtet sind bei der Präsidentschaftswahl den Kandidaten ihrer Partei zu wählen. Nur bei den Vorwahlen ist die Parteipräferenz in manchen Staaten entscheidend. In Iowa dürfen am Caucus der Demokraten zum Beispiel nur Bürger teilnehmen, die auch als solche registriert sind.