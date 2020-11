Den Wahlvorgang beschreibt er weiter als unfair und kritisiert erneut die Briefwahl. Trump sprach von vielen Klagen, die es im Zusammenhang mit der Wahl geben werde. Möglicherweise werde das Oberste Gericht sich damit befassen müssen. "Ich habe das Gefühl, dass am Ende Richter werden entscheiden müssen", so Trump. Experten und Beobachter sehen in den USA bislang keinen Hinweis auf Wahlbetrug.