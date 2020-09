Bidens Konkurrent, der amtierende US-Präsident Donald Trump, sendet stattdessen aus dem Weißen Haus. So werden über die Team-Trump-App verschiedene digitale Aktionen angeboten; es wird versprochen, hier gebe es "keine Fake News". In Telefonkonferenzen, die auch auf Facebook abrufbar sind, wandte sich Trump zuletzt an seine Unterstützer, bei denen auch er bisher punkten konnte.