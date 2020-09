Der US-Präsident hat vor seiner Reise nach Kenosha den wegen Mordes angeklagten 17-Jährigen, der bei Protesten in der Stadt um sich geschossen hat, in Schutz genommen. "Er hat versucht, von ihnen wegzukommen, und dann ist er gefallen und dann haben sie ihn sehr heftig angegriffen", sagte Trump am Montag zu dem Vorfall. "Ich denke, er war in großer Not, er wäre wahrscheinlich getötet worden," so Trump weiter.