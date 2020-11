Joe Biden oder Donald Trump? Nicht nur für die US-Amerikaner ist es von fundamentaler Bedeutung, wer am kommenden Dienstag als Sieger aus der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten hervorgeht. "Mit einem Wahlsieger Joe Biden gibt es eine Stärkung des multilateralen Systems", glaubt Marcio Coimbra von der Falkultät Presbiteriana Mackenzie in Brasília.