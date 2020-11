Die Oath Keeper (Eidwahrer) sind eine Organisation, die im April 2009 von Stewart Rhodes, einem ehemaligen Fallschirmjäger der US-Streitkräfte, gegründet wurde. Jeder aktive oder pensionierte Soldat, Feuerwehrmann oder Polizist kann Mitglied werden. Das Motto der Oath Keeper ist: "Not on our watch!" ("Nicht mit mir!").

Bildquelle: ap