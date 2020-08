"Wir haben das Beste für den Schluss aufgehoben", erklärten die US-Republikaner am Donnerstag und kündigten damit die Rede an, die Donald Trump am vierten und letzten Tag ihres Parteitages halten würde. Bereits am Montag, dem ersten Tag der Veranstaltung, war Donald Trump offiziell zum Kandidaten nominiert worden. In seiner Rede am Donnerstagabend (Ortszeit) nahm Trump diese Nominierung seiner Partei nun offiziell an.