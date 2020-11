Er spricht von "legalen" und "illegalen" Stimmen. "Legal", das sind scheinbar all jene, die an der Urne für ihn gestimmt haben, "illegal", wer per Brief Biden gewählt hat. Er wählt diese Worte bewusst, will seinen Worten damit mehr Gewicht geben. Trump hat Angst, denn in Pennsylvania wird sein Vorsprung immer kleiner und ohne Pennsylvania, ist ein Sieg für ihn inzwischen unwahrscheinlich.