Am 14. Dezember findet die Briefwahl der Wahlleute in ihren Staaten und im Regierungsbezirk District of Columbia statt. Diesen Kreis nennt man das "Electoral College". 33 Staaten und D.C. schreiben per Gesetz oder Parteibeschluss vor, dass die Wahlleute entsprechend der abgegeben Stimmen in ihrem Staat votieren müssen. In den anderen halten sie sich in der Regel auch daran.