Wegen des gestiegenen Briefwahlaufkommens und dem hohen Anteil der Vorauswahl (Early Voting) - unter anderem infolge der Corona-Pandemie - sind die Ergebnisse der Exit Polls in diesem Jahr mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere bei Ergebnissen aus umkämpften Staaten wie Florida, wo mehr als der Hälfte der Wähler ihre Stimme bereits vor dem Wahltag abgegeben haben. Besonders Demokraten haben in Bundesstaaten, wo dies möglich ist, von ihrem Recht Gebrauch gemacht, per Vor-Ort-Frühwahl oder Briefwahl abzustimmen.



Bei der vergangenen Präsidentschaftswahl lag der Anteil des Early Voting noch bei rund 41 Prozent. 2020 wird mit einem Anteil von bis zu 60 Prozent gerechnet. Um die Exit Polls verlässlicher zu machen, will die NEP nun auch Brief- und Frühwähler befragen, erstmals nicht nur vor den Wahllokalen, sondern auch in telefonischen Umfragen.