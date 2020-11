US-Justizminister William Barr. Archivbild

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

US-Justizminister William Barr hat Medienberichten zufolge Staatsanwälten die Erlaubnis erteilt, Vorwürfe über Wahlbetrug bei der US-Wahl noch vor der Bekanntgabe der Endergebnisse zu untersuchen.



Solche Verfahren dürften aufgenommen werden, wenn es "klare und offenbar glaubwürdige Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten" gebe, die den Wahlausgang in einem Bundesstaat beeinflusst haben könnten, hieß es demnach in dem Schreiben an Staatsanwälte. Das berichteten unter anderem die "Washington Post" und das "Wall Street Journal".