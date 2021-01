Es geschieht am 15. Februar bei einem Besuch in Miami. Rund 25.000 Menschen kommen in den Bayfront Park, um den gewählten Präsidenten zu sehen. Unter ihnen ist einer mit einer Waffe, einem fünfschüssigen Revolver. Er sitzt in der dritten Reihe, zehn Meter von dem Ort, an dem sein Ziel die Menge begrüßen wird.