Fauci selbst sagte im Sender MSNBC bereits im Vorhinein, er werde weiter am Forschungsinstitut NIH, das zum US-Gesundheitsministerium gehört, bleiben. "Ich bin in diesem Job seit 36 Jahren, ich war in diesem Job über die Amtszeit von sechs Präsidenten. Ich gehe absolut davon aus, dass ich in dieser Position bleiben werde". Er könne sich nicht vorstellen, nicht am Kampf gegen Covid-19 beteiligt zu sein.