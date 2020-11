Aber das hat auch einen Preis. Um dem neuen Präsidenten innenpolitisch Beinfreiheit zu verschaffen, muss Deutschland mehr in die eigene Tasche greifen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Zeiten, in denen wir die Friedens-Dividende nach dem Kalten Krieg in mehr Wohlstand, Infrastruktur und Sozialleistungen investieren und den USA den wesentlichen Abschreckungsbeitrag überlassen konnten, sind vorbei.