Mit dem früheren Vize-Außenminister Antony Blinken will Biden einen langjährigen Vertrauten und Pro-Europäer zum Außenminister machen. Der pensionierte Vier-Sterne-General Lloyd Austin soll als erster Afroamerikaner in der US-Geschichte Verteidigungsminister werden und mit der früheren Notenbankchefin Janet Yellen die erste Frau an die Spitze des mächtigen Finanzministeriums rücken.