Mehr als 50 ehemalige hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter vermuten Russland hinter der Aktion. Die Veröffentlichung der E-Mails wiesen "alle klassischen Merkmale einer russischen Informationsoperation auf", hieß es in einem Brief, den die Website "Politico" veröffentlichte.



Die früheren Geheimdienstler legten in ihrem Brief keine neuen Beweise vor. Auch die Frage danach, ob die Emails authentisch sind, konnten sie nicht beantworten. Sie gaben stattdessen an, ihre Erfahrung in Fragen der nationalen Sicherheit mache sie zutiefst misstrauisch. "Wenn wir recht haben, dann versucht Russland zu beeinflussen, wie die Amerikaner bei dieser Wahl abstimmen, und wir haben den festen Glauben, dass die Amerikaner sich dessen bewusst sein müssen", hieß es in ihrem Brief.



Quelle: dpa, AFP