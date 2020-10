In den USA wird der Präsident nicht direkt von der Bevölkerung gewählt. Ein 538-köpfiges Wahlgremium erledigt das stellvertretend für die Wählerinnen und Wähler. Die sogenannten Wahlfrauen und Wahlmänner werden von den Bundesstaaten entsandt. Wie viele Stimmen ein Staat im sogenannten "Electoral College" bekommt, hängt im Prinzip von der Bevölkerungsgröße ab.



In den USA gilt ein Mehrheitswahlrecht. Das bedeutet: Sämtliche Wahlfrauen und Wahlmänner eines Staates gehen an den Kandidaten, der die meisten Bürgerinnen und Bürger hinter sich versammeln konnte. Nur in Maine und Nebraska gelten Ausnahmen.