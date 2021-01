Die Vorbereitungen für Joe Bidens Amtseinführung am 20. Januar laufen, die Nationalgarde will bis zu 15.000 Soldaten in Washington zusammenziehen. In einem internen Papier warnt das FBI vor gewalttätigen Protesten in allen Bundesstaaten. Schon vor dem 20. Januar plane eine militante Gruppe Ausschreitungen, aber auch für den Tag der Vereidigung selbst. Wie gefährdet ist Joe Biden?