Sein Auftritt am Montagabend drehte sich dann, so wie die wahlkämpfenden Republikaner in Georgia zuvor befürchtet hatten, mehr um ihn als um sie. Erneut stellte Trump sich als Opfer dar, erneut wiederholte er seine Vorwürfe des Wahlbetrugs - ohne Belege zu liefern. Über lange Strecken widmete er sich Stimmzetteln, die über Nacht einfach verschwunden sein sollen, Wahlmaschinen, die Joe Biden bevorzugt haben sollen. Dazu garniert er eine düstere Andeutung, was in den nächsten Wochen geschehen würde, was noch "enthüllt" würde.