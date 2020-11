In Georgia und Michigan sind die Klagen bereits abgewiesen worden. Nicht ausschließen wollte Bolton, dass Fälle vor dem Supreme Court landen könnten. Sollte dies geschehen, werde sich das Oberste Gericht unter Beachtung der entsprechenden Gesetzgebung anschauen, "wie die Wahlverfahren in den einzelnen Staaten aussehen". Die Wahlmänner würden auf jeden Fall "an ihrem Datum ihre Wahl abgeben, ganz gleich, ob diese Fälle noch anhängig im Gericht sind", sagte er.