Jetzt bekommt die Ehefrau des zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl ausgerufenen Joe Biden noch eine weitere Rolle: Die frühere Second Lady wird, wenn der Wahlausgang formal besiegelt wird, im kommenden Januar die neue First Lady. [Wie es nach der US-Wahl weitergeht, lesen Sie hier.] Die 69-Jährige dürfte diese Rolle für deutlich mehr Impulse nutzen als die scheidende First Lady Melania Trump.