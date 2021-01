Die Angreifer klemmen einen Polizisten in einer Eingangstür ein, "Hilfe!" schreit er, sein Gesicht schmerzverzerrt, seine Zähne blutig, wie man später in einem Video sehen kann. Ein anderer Polizeibeamter wird zu Tode geschlagen, offenbar mit einem Feuerlöscher, einen dritter gewaltsam über ein Geländer gestoßen, er fällt in die tobende Menge.