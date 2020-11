USA: Austritt aus UN-Klimaabkommen wirksam

Die USA sind nicht mehr Mitglied des UN-Klimaabkommens von Paris. Die Kündigung trat um Mitternacht New Yorker Ortszeit in Kraft, wie das Klimasekretariat der Vereinten Nationen zuvor erklärt hatte - vier Jahre, nachdem die historische Vereinbarung zur Begrenzung des Klimawandels in Kraft getreten ist, und ein Jahr nach der formellen Austrittserklärung der US-Regierung.