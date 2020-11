Doch Trumps Wutausbruch scheint abzuprallen - an einem ruhig arbeitenden Wahlsystem. Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass Wahlstimmen unter den Tisch fallen und manipuliert wird. Wahlen in Amerika sind immer nervenaufreibend, kompliziert, anstrengend - aber die Demokratie funktioniert, einschließlich der Gerichte, die Trump jetzt anrufen will.