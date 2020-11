Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O'Brien, hat eine "sehr professionelle Übergabe" der Regierung an den gewählten Präsidenten Joe Biden versprochen. O'Briens Äußerungen beim Globalen Sicherheitsforum in Dubai waren die des bislang ranghöchsten Mitarbeiters von Präsident Donald Trump, die trotz dessen in mehreren US-Staaten laufenden Klagen gegen Auszählungsergebnisse von einem Machtwechsel ausgingen.