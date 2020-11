Tatsächlich seien in jedem Staat sehr viele Beobachter zugelassen, allerdings gebe es für internationale Beobachter wie die der OSZE teilweise Restriktionen. So durften die Wahlbeobachter der OSZE am Wahltag in 18 Staaten nicht in die Wahllokale gehen. Das werde die OSZE anmahnen.