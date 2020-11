Auch in New York City und Seattle gingen Tausende Menschen auf die Straße, um die Auszählung aller abgegebenen Stimmen zu fordern. In New York wurden bei Protesten nach Polizeiangaben 50 Personen festgenommen. In Atlanta, Detroit und Oakland kam es ebenfalls zu Demonstrationen. Bei den meisten Kundgebungen forderten die Teilnehmer, dass die Auszählung der Stimmen in den noch offenen Bundesstaaten fortgesetzt wird. In Phoenix, Arizona, waren wütende Protestierende zu sehen, sie skandierten: "Stoppt den Diebstahl!" (Stop the Steal).