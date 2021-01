Etwa 2.000 "Proud Boys" seien nach Washinton zum Protest am Mittwoch gekommen, schätzt Tarrio. Angeblich wisse er nicht, ob auch welche ins Kapitol eingedrungen waren. Doch er kündigte weitere Proteste zur Amtseinführung von Biden an: “People will be back here for the inauguration.” Vielleicht würden auch wieder die "Proud Boys" kommen - das habe man noch nicht entschieden.