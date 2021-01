Die Sicherheitsbehörden haben die Verschwörungsgläubigen auf dem Schirm, spätestens, seit sie immer wieder bei Demos gegen die Corona-Politik gesehen wurden - ihre Erkennungszeichen sind ein "Q" oder der Schriftzug "wwg1wga" - "Where We Go One, We Go All", was frei übersetzt "Einer für alle, alle für Einen" bedeutet.