Demokraten und Republikaner haben sich beide jeweils 48 Mandate in der Parlamentskammer mit 100 Sitzen gesichert. In North Carolina und Alaska wurden noch die Stimmen für jeweils einen Senatssitz ausgezählt. Auch über den zweiten Senatssitz in Georgia muss dem Datenanbieter Edison Research zufolge per Stichwahl am 5. Januar entschieden werden.