Heiko Maas: Ich glaube, diese Situation ist in allen Beziehungen heikel. Alle Welt wartet darauf zu wissen, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten ist. Davon hängt viel ab, nicht nur in den USA, sondern auch international. Und deshalb hoffen wir, dass die noch ausstehenden Stimme alle ausgezählt werden in den nächsten Stunden. Und dass wir dann in absehbarer Zeit endlich wissen, wie es weitergeht im Weißen Haus und mit den Vereinigten Staaten.