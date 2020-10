Die Demokraten kritisieren die Neubesetzung drei Wochen vor der Wahl als übereiltes Verfahren. Der Hauptvorwurf: Durch die Nominierung Barretts wolle Präsident Trump sich eine weitere Stimme gegen den sogenannten "Affordable Care Act", besser bekannt als Obamacare, im Supreme Court sichern. Am 10. November findet eine Entscheidung in dieser Sache am Obersten Gericht statt.