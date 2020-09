Vor dem Tod der Richterin Ruth Bader Ginsburg am 18. September galten fünf Richter als eher konservativ und vier als eher liberal, darunter Ginsburg. Vor den neun Männern und Frauen in schwarzer Robe landen viele gesellschaftliche Auseinandersetzungen in den USA. Die Hoffnung auf einen konservativen Gerichtshof hatte 2016 zahlreiche Trump-Wähler motiviert. Mehr als ein halbes Dutzend Streitpunkte stehen gegenwärtig an.