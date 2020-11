Die Wahlleute aus Ohio gehen an Donald Trump - das ist mittlerweile klar. Andere Staaten könnten wiederum kippen. In Arizona liegt aktuell Joe Biden vorn - ein Staat, der 2016 mehrheitlich Donald Trump wählte. In vielen Swing States ist noch nicht klar, ob sich der Führende am Ende auch durchsetzen wird. So wird es zum Beispiel in Pennsylvania, wo aktuell Trump vorne liegt, auf die noch ausstehenden Briefwahlstimmen ankommen - bei denen Biden deutlich führt.