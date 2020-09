Sie ist tief religiös, erzkonservativ - und könnte bald US-Verfassungsrichterin werden: Präsident Donald Trump hat am Samstagabend die Bundesrichterin Amy Coney Barrett für den mächtigen Obersten Gerichtshof nominiert. Sie sei "eine Frau von unvergleichlicher Vollendung", sagte Trump am Samstagabend im Rosengarten des Weißen Hauses. Die 48-jährige Katholikin soll den durch den Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg vakant gewordenen Platz im Supreme Court einnehmen, an einer Bestätigung durch den Senat gibt es wenig Zweifel. Die konservativen Richter am Supreme Court hätten damit künftig eine Mehrheit von 6:3 Sitzen.