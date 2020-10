Trump wurde gefragt, was mit Kindern passiere, die an der Grenze von ihren Eltern getrennt wurden und nun nicht mehr zusammengeführt werden könnten, da ihr Aufenthaltsort unbekannt ist. Trumps Null-Toleranz-Politik bei illegaler Einwanderung über die Grenze aus Mexiko führte im Sommer 2018 zur Trennung zahlreicher Kinder von ihren Eltern. So kam es zu dramatischen Szenen, als kleine Kinder alleine in Sammellager gesperrt wurden.